Journée mondiale des zones humides Parking face à la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye, samedi 24 février 2024.

Journée mondiale des zones humides Parking face à la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24

Venez découvrir les richesses et fonctions des zones humides de la vallée de la Chanteraine. Appréhendez les usages de ces milieux sensibles pour les habitants et observez leur fonctionnement à l’échelle du bassin versant. Engagez-vous en faveur de la biodiversité en participant à un chantier de plantation et de taille des arbres bordant les ruisseaux. Une journée animée par le CPIE Yonne et Nièvre et l’EPAGE du Loing.

EUR.

Parking face à la Fabuloserie Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org



L’événement Journée mondiale des zones humides Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2024-01-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !