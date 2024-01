The Velvet Gloves Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon, vendredi 12 avril 2024.

The Velvet Gloves Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:00:00

Le groupe vous embarque dans les années 30-50 avec son swing manouche enjoué. De Nat King Cole à Louis Amstrong en passant par Bessie Smith, Charles Trenet et Ella Fitzgerald… la voix de Claire danse au rythme des guitares de William et Guillaume accompagnés par Louis à la contrebasse. Le quartet revisite de grands standards jazz dans un répertoire aux couleurs swing, New Orleans et blues.

Claire Nivard : chant, William Mulertt : guitare, Guillaume Faure : guitare, Louis Ménard: contrebasse

EUR.

Salle du Vieux Temple 120 Rue de la Verchère

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



L’événement The Velvet Gloves Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2024-01-10 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)