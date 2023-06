Tremplin Musical Charnay en Beaujolais Charnay Charnay Catégories d’Évènement: Charnay

Métropole de Lyon Tremplin Musical Charnay en Beaujolais Charnay, 21 juin 2023, Charnay. Tremplin Musical Mercredi 21 juin, 18h30 Charnay en Beaujolais LE FESTIVAL « LES VENDANGES MUSICALES » ANNONCE SON TREMPLIN MUSICAL ! RENDEZ-VOUS LE 21 JUIN 2023 À CHARNAY Comme chaque année, à l’occasion de la Fête de la musique, Les Vendanges Musicales font découvrir les quatre finalistes sélectionnés dans le cadre du Tremplin Musical. Depuis toujours, l’association Les Vendanges Musicales s’investit pour offrir une programmation de qualité à ses festivaliers, mais pas seulement. L’un de ses objectifs est de faire découvrir des talents locaux. Le Tremplin offre l’opportunité aux artistes amateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se produire en première partie lors du festival les 15 et 16 septembre prochains. Depuis fin avril, sur les réseaux sociaux, une trentaine de groupes se sont inscrits pour tenter d’obtenir le précieux sésame. Évaluées par des membres de l’association ainsi que par un membre de l’agence de production en charge de la programmation, quatre formations ont donc été retenues pour la finale : Jey Khemeya, les Lucioles Rouges, Ithaque et Citron Sucré. Ces quatre finalistes s’affronteront en musique le mercredi 21 juin à partir de 18h30, sur la place du Château de Charnay, pour obtenir les deux places gagnantes leur permettant de faire la première partie des artistes de renommée internationale présents aux Vendanges Musicales 2023 (Christophe Maé, Rouquine, Charlie Winston, Deluxe, Hyphen Hyphen…). Buvette et restauration sur place. Retrouvez toutes les informations :

https://www.lesvendangesmusicales.fr/

https://www.lesvendangesmusicales.fr/tremplinmusical

https://www.facebook.com/festivalvendangesmusicales/

https://www.instagram.com/lesvendangesmusicales/

https://www.linkedin.com/company/45479679 Charnay en Beaujolais 1 place du Château 69380 CHARNAY Charnay 69380 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.lesvendangesmusicales.fr/ »}, {« link »: « https://www.lesvendangesmusicales.fr/tremplinmusical »}, {« link »: « https://www.facebook.com/festivalvendangesmusicales/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@lesvendangesmusicales) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/324068514_1889646321376450_8859454373524048511_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=b8ALzqssm-IAX_ubJyk&_nc_oc=AQn_Al9UTBB2Q1WTsS6O5865Ix3hVZURcII2c09ea9wciLNolzxzlyX6YUCwEXPU-XI&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDz2-TCuFGtXgucnsg0HesXMKWhnV7bWcI1yLBdlcavbw&oe=64AC669D », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lesvendangesmusicales/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/lesvendangesmusicales/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/company/45479679 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00 ©lesvendangesmusicales Détails Catégories d’Évènement: Charnay, Métropole de Lyon Autres Lieu Charnay en Beaujolais Adresse 1 place du Château 69380 CHARNAY Ville Charnay Departement Métropole de Lyon Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Charnay en Beaujolais Charnay

Charnay en Beaujolais Charnay Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charnay/

Tremplin Musical Charnay en Beaujolais Charnay 2023-06-21 was last modified: by Tremplin Musical Charnay en Beaujolais Charnay Charnay en Beaujolais Charnay 21 juin 2023