Charnay & Charnay Gujan-Mestras, 5 mars 2022, Gujan-Mestras.

Charnay & Charnay Salle des fetes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle des fetes 1 Place Charles de Gaulle

Gujan-Mestras Gironde

6 6 EUR « Charnay & Charnay ». Organisé par le Service Culturel de la Ville de Gujan-Mestras.

Vincent Charnay : piano, guitare et chant

Jean-Christophe Charnay : textes, musique, guitare et chant

Depuis plus de 20 ans, les deux frères parcourent les scènes françaises et francophones avec le quartet d’humour vocal les Frères Brothers. Aujourd’hui, entre concert, théâtre et stand-up, ils se retrouvent tous les deux sur scène avec plaisir et gourmandise. L’humour est ici parfois noir ou féroce mais jamais méchant. La plume et la voix de Jeancri nous révéleront aussi d’autres facettes, plus intimes, plus tendres, voire douce-amères… Enfin, la relation entre un frère aîné et un petit frère nous promet aussi d’entrer dans une intimité faite d’amour, de complicité, de souvenirs, de jalousies, de conflits générationnels…

Réservation conseillée : Service Culturel: 05.57.52.59.31

