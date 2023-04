PORTES OUVERTES À LA FERME ! 22 La Neuve Verrerie, 30 avril 2023, Charmois-l'Orgueilleux.

Venez visiter l’élevage de porc et volailles de la Famille ADAM.

Partez à la découverte des laboratoires de transformation où sont élaborés toutes les produits de la ferme ! Dégustez les charcuteries, terrines & bocaux cuisinés. Et profitez-en pour quelques emplettes.

Et aussi … Dégustation et vente de la bière « La Clandestine », animations tout au fil de la journée.. Tout public

Dimanche 2023-04-30 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. 0 EUR.

22 La Neuve Verrerie

Charmois-l’Orgueilleux 88270 Vosges Grand Est



Come and visit the ADAM family’s pork and poultry farm.

Discover the processing laboratories where all the farm’s products are made! Taste the cooked pork meats, terrines and jars. And take the opportunity to do some shopping.

And also … Tasting and sale of the beer « La Clandestine », animations throughout the day.

Venga a visitar la granja porcina y avícola de la familia ADAM.

Descubra los laboratorios de transformación donde se elaboran todos los productos de la granja Deguste las carnes cocidas, las terrinas y los tarros. Y aproveche para hacer algunas compras.

Y también… Degustación y venta de la cerveza « La Clandestine », animaciones durante todo el día.

Besuchen Sie die Schweine- und Geflügelzucht der Familie ADAM.

Entdecken Sie die Verarbeitungslabors, in denen alle Produkte des Bauernhofs hergestellt werden! Probieren Sie die gekochten Wurstwaren, Terrinen & Einmachgläser. Und nutzen Sie die Gelegenheit für einen kleinen Einkaufsbummel.

Und außerdem … Verkostung und Verkauf des Bieres « La Clandestine », Animationen den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION