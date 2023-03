Nuit de la chouette à Charmoille Charmoille Charmoille Catégories d’Évènement: Charmoille

Nuit de la chouette à Charmoille Charmoille, 18 mars 2023, Charmoille. Nuit de la chouette à Charmoille Samedi 18 mars, 20h00 Charmoille Réservation obligatoire – lieu de rendez-vous précisé après inscription. Venez participer à cette sortie d’écoute des rapaces nocturnes, suivie d’un documentaire et d’explications en salle sur la vie des chouettes et hiboux. Charmoille Charmoille, 25380 Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 55 00 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

