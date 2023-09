De la vigne au verre de vin Charmigny Chançay, 20 septembre 2023, Chançay.

Chançay,Indre-et-Loire

C’est un circuit complet que Myriam vous propose avec cette visite guidée : du cep de vigne et du raisin jusqu’au verre de vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine viticole familial en activité..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 18:30:00. 15 EUR.

Charmigny

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Do you know how to make a sweet wine, or a rosé and a red wine? What about the bubbles in a sparkling wine?… This complete wine experience at the heart of our family winery will allow you to discover the whole wine-making process, from grape to wine.

Myriam le ofrece un recorrido completo con esta visita guiada: desde la cepa y la uva hasta la copa de vino, sumergiéndole durante unas horas en una finca vinícola familiar en activo.

Es ist ein kompletter Rundgang, den Myriam Ihnen mit dieser Führung anbietet: vom Rebstock und der Traube bis hin zum Glas Wein, wobei Sie für einige Stunden in ein aktives Familienweingut eintauchen.

