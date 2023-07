Dans les vignes au crépuscule Charmigny Chançay, 15 juillet 2023, Chançay.

Chançay,Indre-et-Loire

Dans les vignes au crépuscule est une balade commentée dans les vignes, dégustation au cœur du vignoble et à la tombée de la nuit de 5 vins de Touraine avec ardoises de mets locaux en accord..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 22:30:00. 40 EUR.

Charmigny

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



No time to come during the day? Want to enjoy the cool evening air? This wine tasting tour is for you! Departure at dusk for a guided walk in the vineyard at nightfall. Tasting in the heart of the vineyards of 4 Touraine wines and regional dishes to match. Return with lanterns.

Dans les vignes au crépuscule es un paseo guiado por los viñedos, en el que se degustan 5 vinos de Touraine al atardecer con una pizarra de platos locales a juego.

Dans les vignes au crépuscule ist ein kommentierter Spaziergang durch die Weinberge, eine Weinprobe im Herzen der Weinberge und bei Einbruch der Dunkelheit von 5 Touraine-Weinen mit passenden Schiefertafeln mit lokalen Gerichten.

