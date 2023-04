SORTIE À LA DÉCOUVERTE DES CASTORS AVEC LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS Charmes Catégories d’Évènement: Charmes

Vosges

départ : devant le complexe sportif Simonin Charmes Vosges

2023-06-30 19:30:00 – 2023-06-30 22:00:00

2023-06-30 19:30:00 – 2023-06-30 22:00:00 Charmes

Vosges . Se faire tout petit pour voir plus grand

Partez à la découverte des castors et de leur habitat avec un guide accompagnateur.

Bonnes chaussures et jumelles conseillées.

Sur réservation au 06 80 66 17 70. Rendez-vous devant le complexe sportif de Charmes. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 97 Charmes

