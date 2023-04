DÎNER NOMADE – ECOMUSEE DU BATTANT Charmes Catégories d’Évènement: Charmes

Vosges

DÎNER NOMADE – ECOMUSEE DU BATTANT, 12 mai 2023, Charmes . Charmes ,Vosges , DÎNER NOMADE – ECOMUSEE DU BATTANT 95 EUR 50 rue du moulin Charmes Vosges

2023-05-12 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-12 Charmes

Vosges . 95 EUR DÎNER NOMADE BY LE RELAIS DE VINCEY

Vivez une expérience aussi éphémère qu’inoubliable dans un lieu d’exception le temps d’une soirée. Mêlant gastronomie & lieux de cultures ou insolites de la région le temps d’une soirée.

La soirée débute par la visite du lieu, puis l’apéritif. Les convives passent ensuite à table pour un dîner gastronomique au cœur du lieu en avant les produits locaux dans un menu d’exception avec accord mets & vins.

L’Ecomusée du Battant,

Venez découvrir la plus ancienne industrie de Charmes. Un retour dans le passé, du foulon pour les drapiers en 1580, blanchisserie en 1860, usine d’électricité en 1894 et enfin scierie en 1997.

C’est ici que plusieurs innovations technologiques ont vu le jour au cours des siècles passés: Le vis à pas carré et surtout, la machine à laver.

C’est au cœur de l’atelier industriel du XVIIIème siècle que vous prendrez place pour notre dîner gastronomique avec accord… contact@relaisdevincey.fr +33 3 29 67 40 11 http://www.relaisdevincey.fr/ Charmes

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse 50 rue du moulin Charmes Vosges Ville Charmes Departement Vosges Tarif 95 EUR Lieu Ville Charmes

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes /

DÎNER NOMADE – ECOMUSEE DU BATTANT 2023-05-12 was last modified: by DÎNER NOMADE – ECOMUSEE DU BATTANT Charmes 12 mai 2023 50 rue du moulin Charmes Vosges charmes Vosges

Charmes Vosges