PRÉSENTATION DE VÉLOS ADAPTÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Place Henri Breton, 3 mai 2023, Charmes.

Entre 12h30 et 14h, la CAE et Ergo vélo présenteront et feront tester une dizaine de vélos adaptés: transport de fauteuils roulants; passager avec pédalier fixe ou mobile; vélos abaissés etc.. Adultes

Mercredi 2023-05-03 à 12:30:00 ; fin : 2023-05-03 14:00:00. 0 EUR.

Place Henri Breton

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Between 12:30 and 2:00 pm, the CAE and Ergo vélo will present and test a dozen adapted bicycles: wheelchair transport; passenger with fixed or mobile pedals; lowered bicycles etc.

Entre las 12.30 y las 14.00 horas, el CAE y Ergo vélo presentarán y probarán una docena de bicicletas adaptadas: transporte en silla de ruedas; pasajero con pedales fijos o móviles; bicicletas rebajadas, etc.

Zwischen 12:30 und 14:00 Uhr werden die CAE und Ergo vélo ein Dutzend angepasste Fahrräder vorstellen und testen lassen: Transport von Rollstühlen, Fahrgäste mit festen oder beweglichen Pedalen, abgesenkte Fahrräder etc.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT EPINAL ET SA REGION