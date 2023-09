Observation de la migration Charmes sur Rhône Charmes-sur-Rhône, 30 septembre 2023, Charmes-sur-Rhône.

Observation de la migration 30 septembre et 1 octobre Charmes sur Rhône Entrée libre et sans inscription

Venez observer les oiseaux au bord du Rhône, Cigogne blanche, Grand cormoran, Milan royal et de nombreux passereaux seront au rendez-vous.

Les orntihologues bénévoles vous accueillent de 08h à 16h sur le site de Charmes-sur-rhône (entre le pont et le barrage).

Du prêt de matériel est possible sur place ainsi que de la documentation sur la migration des oiseaux.

Prévoir de l’eau et de la nourriture.

Ouvert à tout public et accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour toute demande d’information, merci de nous contacter à l’adresse suivante : adriengouyer@gmail.com

Charmes sur Rhône D11, 26800 Charmes-sur-Rhône Charmes-sur-Rhône 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T08:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

2023-10-01T08:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

Vincent Palomarès