Stages de formation de Communication Non-Violente dans la Drôme des Collines 35 Place de l’église, 13 mai 2023, .

Une invitation à améliorer la qualité de sa relation et d’empathie avec soi et les autres. Les formatrices sont certifiées du CNVC (Center for Non Violent Communication), fondée par M.Rosenberg..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

35 Place de l’église

Charmes-sur-l’Herbasse 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An invitation to improve the quality of one’s relationship and empathy with oneself and others. The trainers are certified by the CNVC (Center for Non Violent Communication), founded by M.Rosenberg.

Una invitación a mejorar la calidad de la relación y la empatía con uno mismo y con los demás. Los formadores están certificados por el CNVC (Center for Non Violent Communication), fundado por M.Rosenberg.

Eine Einladung, die Qualität der Beziehung und des Einfühlungsvermögens zu sich selbst und anderen zu verbessern. Die Trainerinnen sind vom CNVC (Center for Non Violent Communication) zertifiziert, das von M.Rosenberg gegründet wurde.

