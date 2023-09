Charme de la Lune – Concert de la Mi-automne Conservatoire Municipal Maurice Ravel Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

L’orchestre chinois de Paris est un ensemble orchestral traditionnel qui diffuse et transmet au plus grand nombre la culture traditionnelle chinoise. Il a été fondé au printemps 2019 par la célèbre Yangqiniste Wang Chengyi, qui collabore pour la direction musicale avec le célèbre compositeur et chef d’orchestre Zhou Yuguo.

L’orchestre est composé de jeunes musiciens diplômés des conservatoires chinois. Pour la Fête de la Lune 2023, l’orchestre propose un concert qui fait vivre à merveille l’art subtil de la musique traditionnelle en coopération avec la musicienne tunisienne Hend Zouari. En ce début d’automne, venez découvrir le charme de la musique et de la pleine lune avec l’Orchestre Chinois de Paris !

Dans le cadre de la Fête de la Lune 2023

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 Paris

Contact : https://fr-fr.facebook.com/paris.treize

