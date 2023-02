Charly Poete Poete LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Charly Poete Poete LE BIJOU, 7 avril 2023, TOULOUSE. Charly Poete Poete LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 21:30 (2023-04-06 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Charly est optimiste. Les horreurs du monde ne lui enle?vent pas ce tendre sourire scotche? au visage. Charly est be?gue. Les mots lui viennent sans le vouloir ou ne quittent pas sa bouche. De?tournement de phrases ? De?tournement de sens ? Parfois… Charly est poe?te. L’humanite? va mal mais l’inspire. Il observe la vie avec tendresse et humour. Dro?le, de?jante? et excessif, ce spectacle est un OVNI a? ne pas manquer. Votre billet est ici LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne Charly est optimiste.

