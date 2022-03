Charly poète-poète Marseille 1er Arrondissement, 4 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Cette « différence » physique va devenir la cause de multiples Charly Poète-Poète, un seul en scène de clown musical. Charly est un inébranlable positif rêveur d’espérance qui se pose des questions sur lui et le monde qui l’entoure. Il trouve son inspiration dans cette humanité adorablement méprisable. En mêlant performances théâtrales et chansons, un spectacle exigeant et profond qui touche par sa subtile lucidité. Drôle, émouvant, engagé et totalement fou. Du jamais vu.

Après des années de succès avec le spectacle « Une histoire de la musique » au Festival d’Avignon, en France et en Europe, la compagnie Zoro Zora présente sa nouvelle création

