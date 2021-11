Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Charly, détective improvisé Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Charly, détective improvisé Fabrique à Impros (La), 4 novembre 2021, Nantes. 2021-11-04

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 6 € Jeune public Charly est un détective pas comme les autres. Doté d’un sens de la déduction extraordinaire, il est cependant resté un grand enfant capricieux, à la spontanéité sans filtres. Bien décidé à devenir un grand détective, il n’hésite pas à demander de l’aide aux enfants pour mener à bien ses enquêtes. Interrogatoires, portraits-robot, filatures, tous les moyens sont bons pour élucider les mystères qu’il rencontre. Son chemin est parsemé d’embûches et de mauvaises rencontres, mais grâce à l’aide de son public, Charly réussira ses investigations ! Un spectacle théâtral jeune public alliant imaginaire, histoire, enquête et improvisation. Durée : 55 minutes environ. Public : à partir de 5 ans. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes