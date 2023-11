Cet évènement est passé Charly Boccus – UNSTOPPABLE Charly Boccus – UNSTOPPABLE, 10 novembre 2023, . . Un spectacle à la date du à ( au ). Tarif : à euros. LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Procrastinateur invétéré, dragueur maladroit et fêtard notoire : rien ne destinait Charly à monter sur scène.Avez-vous déjà fait face à :Un entraineur de hockey tyrannique ?Une fratrie de somnambules ?Vos peurs inavouées ?Charly transforme pour vous ses meilleurs et ses pires souvenirs en un spectacle désopilant.Vous aussi, venez enclencher le mode » Unstoppable « ** » Qu’on ne peut arrêter « Mettez vous à l’anglais, sérieux… Votre billet est ici 17.0

