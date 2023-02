CHARLOTTE PLANCHOU INVITE… SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

CHARLOTTE PLANCHOU INVITE… SUNSIDE, 4 mars 2023, PARIS. CHARLOTTE PLANCHOU INVITE… SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente Charlotte Planchou – chant 7/1 Clément Simon – piano ; Étienne Renard – c.basse ; Clément Brajtman – batterie 11/2 Edouard Monnin – piano ; Thomas Posner – c.basse ; Pierre Demange – batterie 4/3 Ismael Margain – piano Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente Charlotte Planchou – chant 7/1 Clément Simon – piano ; Étienne Renard – c.basse ; Clément Brajtman – batterie 11/2 Edouard Monnin – piano ; Thomas Posner – c.basse ; Pierre Demange – batterie 4/3 Ismael Margain – piano .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville SUNSIDE PARIS Departement Paris

SUNSIDE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CHARLOTTE PLANCHOU INVITE… SUNSIDE 2023-03-04 was last modified: by CHARLOTTE PLANCHOU INVITE… SUNSIDE SUNSIDE 4 mars 2023 Sunside Paris

PARIS Paris