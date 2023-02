CHARLOTTE ISENMANN QUARTET SUNSIDE, 22 février 2023, PARIS.

CHARLOTTE ISENMANN QUARTET SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 21:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Charlotte Isenmann Quartet résulte d’une rencontre entre quatre musiciens issus du Conservatoire de Paris. Ce groupe de jazz créé en 2022 par la flûtiste du groupe se compose de Pierre-Louis Le Roux au piano, Gabriel Sauzay à la contrebasse, Emilian Ducret à la batterie. Inspirés de l’univers jazz moderne et free, avec des musiciens tel que Kurt Rosenwinkel, Ari Hoenig, Walter Smith, Brad Mehldau, les quatre musiciens jouent un répertoire allant de compositions personnelles, standards bop, au free jazz, et répertoire moderne. Ce quartet vous invite à voyager à travers leur musique, et à vous envelopper dans leur son.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Charlotte Isenmann Quartet résulte d’une rencontre entre quatre musiciens issus du Conservatoire de Paris. Ce groupe de jazz créé en 2022 par la flûtiste du groupe se compose de Pierre-Louis Le Roux au piano, Gabriel Sauzay à la contrebasse, Emilian Ducret à la batterie. Inspirés de l’univers jazz moderne et free, avec des musiciens tel que Kurt Rosenwinkel, Ari Hoenig, Walter Smith, Brad Mehldau, les quatre musiciens jouent un répertoire allant de compositions personnelles, standards bop, au free jazz, et répertoire moderne. Ce quartet vous invite à voyager à travers leur musique, et à vous envelopper dans leur son.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici