Charlotte Hubert et Clélia Barbut Quai François Mauriac, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

La croisière s’allume – Performance Les deux artistes Charlotte Hubert et Clélia Barbut seront aux commandes de l’animation de cette croisière all artistique sur la péniche Alternat. Entre autres propositions, les passagers pourront participer à cours collectif L’aquagymologie : 100% lycra. Dans ce volet pratique, il s’agira de mettre en application les savoirs développés dans les conférences d’aquagymologie : non pas de retourner à l’aquagym, mais d’inventer la performativité de cette science inédite. La coach session prendra la forme d’un cours collectif composé d’exercices de tonification, de mouvements dansants aquatiques, de lectures sur planche en mousse dans une mise en scène en écho avec celle de la piscine municipale Durée : 3h30 de navigation sur la Seine vers Juvisy-Sur-Orge. Retour à Paris en bus. Inscription sur réservation obligatoire. En partenariat avec : la Péniche Alternat

Avec le commissariat de : Morgane Prigent

Contact :Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert 01 69 57 82 52 morgane.prigent@grandorlyseinebievre.fr

Charlotte Hubert et Clélia Barbut

