La croisière s’allume – Croisière performative sur la Seine Les deux artistes Charlotte Hubert et Clélia Barbut seront aux commandes de l’animation de cette croisière all artistique sur la péniche Bali. Cette performance se déroule sur la péniche Bali qui remonte la Seine de Paris à Juvisy-sur-Orge. Elle est conçue comme un conte flottant, prenant appui sur le paysage de la croisière, de la BNF à Chinagora en passant par le centre aquatique d’Alfortville. Clélia Barbut et Charlotte Hubert emploient la cartographie de la Seine comme une partition, pour parcourir son lit dans un récit-fleuve, mêlant légendes et éléments historiques (navigatrices travesties, trésors enfouis, clitoris et botanique, toboggans). De la Nuit Blanche à la Nuit Planche, le voyage sera agrémenté d’une collation bleue. En partenariat avec : la Péniche Bali

