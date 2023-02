CHARLOTTE ET LE BEBE MYSTERE POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS A 3 COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

CHARLOTTE ET LE BEBE MYSTERE POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS A 3 COMEDIE DU FINISTERE, 19 mars 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Un éveil coloré, tendre et musical pour les tout-petits. Charlotte se promène quand elle trouve tout seul, à même le sol, un petit bébé animal. N'écoutant que son coeur, elle décide de le prendre avec elle et de l'aider à retrouver sa maman ; mais où et qui peut-elle bien être ? De comptine en comptine, sa quête la mènera tout en haut d'un arbre… au sein d'un grand nid… qui lui réservera une belle surprise. COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistere

Lieu COMEDIE DU FINISTERE Adresse 25 RUE DE PONTANIOU Ville BREST Tarif 10.0-10.0

