Charlotte Et Le Bébé Mystère COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Charlotte Et Le Bébé Mystère COMEDIE DU FINISTERE, 19 mars 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 10:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Que se passe-t-il quand, une fée conteuse d'histoires, un petit garçon aux pouvoirs extraordinaires et des animaux tous plus fous les uns que les autres se retrouvent ? Ils vivent une aventure qui changera leur vie… Et peut-être la vôtre ! Alors venez à la rencontre du petit Pierre, de la fée Erie et vivez avec eux une drôle d'aventure ! » La maison des animaux » est un spectacle qui mêle conte et marionnettes. Idéal pour les » tout petits » et pour les » tout grands » qui ont gardé leur âme d'enfant !

