Charlotte et le bébé – Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges, mardi 16 avril 2024.

Charlotte et le bébé – Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:33:00

fin : 2024-04-20

À 10h33

Durée 30min.

Un éveil coloré, tendre et musical pour les tout-petits à partir de 6 mois.

Charlotte et Milo ont une passion : enquêter et aider les gens.

Aujourd’hui, ils trouvent un petit bébé animal, à même le sol. N’écoutant que leur cœur, ils décident de le prendre avec eux afin de retrouver sa maman ; mais où est elle et qui peut-elle bien être ? De comptine en comptine et après quelques déconvenues, il se peut que leur quête les mène pile là où ils s’y attendaient le moins !

De 6 mois à 3 ans.

Réservations via le site (en lien).

EUR.

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Limoges Métropole