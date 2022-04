Charlotte DHENAUX Sunset & Sunside, 31 mai 2022, Paris.

Le mardi 31 mai 2022

de 21h30 à 23h30

. payant Plein tarif : 25 EUR Tarif réduit : 15 EUR

Charlotte Dhenaux est une artiste complète. Actrice, autrice et chanteuse, elle a récemment créé avec Philippe Croizon “Rencontres du troisième type”, vidéos piquantes dans lesquelles le duo se met en scène avec autodérision, déconstruisant les tabous liés au handicap.

Chroniqueuse et voix off, elle prête également sa voix à Clarins ou encore Triumph. Issue d’une formation classique de violoncelliste, elle chante pour les Restos du Coeur depuis plus de 20 ans et décide en 2018 de se spécialiser dans l’univers du jazz. Elle rencontre alors Alain Larroue, professeur de chant et Philippe Monange, pianiste-arrangeur, l’alchimie est immédiate! Ils décident de travailler ensemble autour d’un répertoire revisité de grands standards réarrangés sur mesure et également de titres originaux.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/3595/8334/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/

Charlotte DHENAUX