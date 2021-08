“Charlotte Delbo, je reviens de la vérité” par la compagnie Prospero Miranda Mémorial des Martyrs de la Déportation, 18 septembre 2021, Paris.

Mémorial des Martyrs de la Déportation, le samedi 18 septembre à 17:00

Dans une scénographie épurée à l’extrême, les silhouettes des trois comédiennes se détachent sur un cercle immaculé, ombres des femmes dans le camp d’Auschwitz. Elles font résonner les paroles des résistantes déportées, dans la langue dense et lumineuse de Charlotte Delbo. Françoise, Gina, Denise et les autres ont froid, ont faim, soif, peur. Mais elles s’entraident, se soutiennent. Résistantes, elles luttent contre le désespoir, plus encore que contre la mort et forment une chaîne humaine qui rapportera le souvenir, qui témoignera pour l’Histoire. Charlotte Delbo (1913-1985), assistante de Louis Jouvet, choisit le théâtre pour témoigner et raconter la beauté du combat de ces résistantes. **Samedi 18 septembre | 17h** _”Charlotte Delbo, je reviens de la vérité”_ Par la compagnie Prospero Miranda Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98 [memorial.martyrs.deportation@gmail.com](mailto:memorial.martyrs.deportation@gmail.com)

Entrée gratuite sur inscription | Nombre de places limité

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, plongez-vous dans le parcours emblématique de Charlotte Delbo, écrivaine, résistante et figure de transmission.

Mémorial des Martyrs de la Déportation
Square de l'Île-de-France
7 quai de l'Archevêché
75004 Paris



