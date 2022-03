Charlotte Couleau Théâtre du Chien Blanc Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 19 mai au samedi 21 mai à Théâtre du Chien Blanc

### Chanson française Une couleur qui fait chaud au cœur, une voix à faire pleurer les étoiles, Charlotte Couleau nous revient avec un fabuleux solo piano voix romantique balancé de R&B. Certains reconnaîtront les voix de Barbara, Véronique Sanson, Juliette Armanet, ou même encore de Kate Bush. Charlotte a cependant sa propre voix bien à elle, puissante, pleine de nuances et d’émotions, à l’image de son talent qui nous ravit. ### Plus d’infos [Site web](https://www.theatreduchienblanc.fr/) ![]() ### Infos pratiques Les 19, 20 et 21 mai à 20h30 Durée : 1h10

10€ / 9€ / 6€ / Carnets Pleins Feux

Théâtre du Chien Blanc 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France

2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T21:40:00;2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T21:40:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T21:40:00

