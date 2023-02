CHARLOTTE COULEAU – SEULE EN SCENE BAISER SALE, 23 février 2023, PARIS.

CHARLOTTE COULEAU – SEULE EN SCENE BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 19:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Charlotte Couleau piano/voix Une voix d’exception pour un voyage envoûtant, voilà le programme alléchant de la jeune chanteuse et pianiste Charlotte Couleau. Une couleur qui fait chaud au cœur, une voix à faire briller les étoiles, Charlotte Couleau nous présente avec un fabuleux solo piano voix romantique. De sa voix puissante et pleine d’émotions en ressort un album minimaliste, « Voyage », des mélodies simples, reconnaissables mais toujours une justesse et un talent non discutable. Une véritable découverte et contribution à la chanson française à découvrir avec délectation chanson après chanson, chansons dont elle écrit le texte et la musique et qu’elle interprète avec ferveur pour notre plus grand plaisir. Charlotte Couleau est passionnée de musique depuis sa plus jeune enfance. Son attrait particulier pour le piano lui permettra de remporter le prix de piano et le diplôme d’Études Musicales du Conservatoire Régional de Toulouse en 2011 ainsi qu’une licence de musicologie. Parallèlement, elle découvre l’univers du chant. L’étude de cet art la mènera en Belgique et en Italie pour étudier auprès de grands maîtres et ses recherches seront couronnées d’un Bachelor en chant du Conservatoire Royal de Bruxelles et d’un master de l’Institut Supérieur de Sienne. Son ouverture musicale lui permet d’aborder en concert différents genres et styles musicaux avec aisance, passant du chant lyrique à la chanson française, en passant par le folk et le jazz !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

