LE THEATRE 100 NOMS (1-1082661&2-1082662&3-1082663) PRESENTE CE SPECTACLE: CHARLOTTE BOISSELIER SINGULIÈREDans un stand up barré, et toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte Boisselier nous donne, avec humour, sa vision des choses et des gens qui l'entourent avec la singularité et la sensibilité qui la caractérisent. Elle a bien grandi et se livre, avec plus de maturité, sur les sujets d'actualité qui la touchent. Charlotte prône la tolérance et se refuse à entrer dans une case car, pour elle, les cases c'est simple : il y a ceux qui essaient de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans, et ceux à qui il en manque ! Point. Textes : Charlotte Boisselier et Thomas Angelvy Mise en scène : Elodie PouxN° informations PMR : 02 28 20 01 00

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

LE THEATRE 100 NOMS (1-1082661&2-1082662&3-1082663) PRESENTE CE SPECTACLE:

CHARLOTTE BOISSELIER

SINGULIÈRE

Dans un stand up barré, et toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte Boisselier nous donne, avec humour, sa vision des choses et des gens qui l’entourent avec la singularité et la sensibilité qui la caractérisent.

Elle a bien grandi et se livre, avec plus de maturité, sur les sujets d’actualité qui la touchent.

Charlotte prône la tolérance et se refuse à entrer dans une case car, pour elle, les cases c’est simple : il y a ceux qui essaient de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans, et ceux à qui il en manque ! Point.

Textes : Charlotte Boisselier et Thomas Angelvy

Mise en scène : Elodie Poux

N° informations PMR : 02 28 20 01 00

