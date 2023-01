Charlotte Boisselier : Singulière Théâtre 100 Noms, 4 février 2023, Nantes.

2023-02-04

Horaire : 19:00 20:10

Gratuit : non 12 € à 22 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Stand-up. Dans un stand-up barré, et toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte Boisselier nous donne, avec humour, sa vision des choses et des gens qui l’entourent avec la singularité et la sensibilité qui la caractérisent. Elle a bien grandi et se livre, avec plus de maturité, sur les sujets d’actualité qui la touchent. Charlotte prône la tolérance et se refuse à entrer dans une case car, pour elle, les cases c’est simple : il y a ceux qui essaient de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans, et ceux à qui il en manque ! Point. Textes : Charlotte Boisselier et Thomas Angelvy Mise en scène : Elodie Poux Durée : 1h10 Public : adultes

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com