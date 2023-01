Charlot s’amuse : Atelier jeu d’acteur burlesque Cinéma le Lincoln Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Charlot s’amuse : Atelier jeu d’acteur burlesque Cinéma le Lincoln, 25 janvier 2023, Paris. Le mercredi 25 janvier 2023

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif unique à 5€ la place. Séance spéciale de Charlot s’amuse suivie d’un atelier jeu d’acteur burlesque. Rendez-vous le mercredi 25 janvier à 14h00 au cinéma le Lincoln pour assister à une séance spéciale de Charlot s’amuse. Vous aurez aussi l’occasion de participer à un jeu d’acteur burlesque avec Amandine Tondino pour professeure. Synopsis : Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie dans ce programme inédit de trois courts métrages réunissant Charlot au music-hall, Charlot et le comte et Charlot fait une cure (1915-1917). Un concentré du génie burlesque de Chaplin. Cinéma le Lincoln 14 rue Lincoln 75008 Paris Contact : https://www.lelincoln.com/reserver/

