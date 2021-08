Charlot joue en concert – Saison ONPL Cité des Congrès, 25 mai 2022, Nantes.

2022-05-25

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Ciné-Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Toute la magie de Chaplin en images et en musique ! Films de Charlie Chaplin (1889-1977) : – Charlot pompier, 1916 – Charlot patine, 1916 – Charlot s’évade, 1917 Musique de Cyrille Aufort (né en 1974) Jean Deroyer, direction Un rendez-vous divertissant, familial et musical, avec trois célèbres courts-métrages de Charlie Chaplin. Sur scène et devant l’écran, l’ONPL interprète une musique originale, inventive, respectueuse des scenarii et attentive aux scènes de fantaisie dont Charlie Chaplin avait le secret. Symbole inscrit dans nos mémoires collectives, Charlot est le héros du cinéma muet avec sa célèbre petite moustache, personnage vagabond au chapeau melon, affublé de sa célèbre canne, de ses chaussures trop grandes et de son pantalon trop large. Ces trois œuvres proposées vous invitent à retrouver son langage, son sourire et ses postures qui nous sont si familières. Durée : 1h

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes