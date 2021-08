Guérande Ciné-presqu'île Guérande, Loire-Atlantique Charlot joue en concert Ciné-presqu’île Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Charlot joue en concert

Ciné-presqu'île, le mardi 29 mars 2022

Ciné-presqu’île, le mardi 29 mars 2022 à 20:30

Les 40 musiciens de l’Orchestre national des Pays de la Loire s’emparent de trois célèbres courts-métrages de Charlie Chaplin, sur une partition musicale spécialement écrite pour l’occasion, fidèle aux scènes de fantaisie dont ce dernier avait le secret. La musique répond ici à l’image avec une incroyable précision, accompagnant à merveille les facéties de Charlot. Ce ciné-concert nous replonge dans les tout-débuts du cinéma, avant l’avènement du parlant, où la musique était interprétée en direct.Une invitation délicieuse à la musique, autant qu’au cinéma ! **À partir de 10 ans**

De 6 à 15€

Ciné-presqu'île 3 avenue Anne de Bretagne, Guérande

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T21:00:00

