CHARLOT JOUE EN CONCERT À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 6 mars 2022, Baugé-en-Anjou.

CHARLOT JOUE EN CONCERT À BAUGÉ Baugé-en-Anjou

2022-03-06 16:30:00 – 2022-03-06 17:30:00

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Ciné-concert avec l’Orchestre National des Pays de la Loire – Jean Deroyer – direction

Un rendez-vous divertissant, familial et musical avec trois célèbres courts-métrages de Charlie Chaplin.

Sur scène et devant l’écran, l’ONPL interprète une musique originale, inventive, respectueuse des scénarii et attentive aux scènes de fantaisie dont Charlot avait le secret.

Symbole inscrit dans nos mémoires collectives, Charlie Chaplin est le héros du cinéma muet avec sa célèbre petite moustache, personnage vagabond au chapeau melon affublé de sa célèbre canne et de ses chaussures trop grandes et de son pantalon trop large.

Ces trois œuvres proposées vous invitent à retrouver son langage, son sourire et ses postures qui nous sont si familières. Le plus célèbre des comiques américains rencontre l’orchestre symphonique. Ensemble, ils jouent ses aventures. Une invitation à la musique…autant qu’au cinéma !

Spectacle à partir de 6 ans

Plein tarif : 12 euros / tarif réduit : 8 euros / Gratuit pour les moins de 10 ans

à 16h30 au Centre culturel René d’Anjou

Réservations : 02 41 89 70 60 ou www.achetezenbaugeoisvallee.fr

CHARLOT JOUE EN CONCERT à Baugé

ccra-accueil@baugeenanjou.fr +33 2 41 89 70 60

Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-21 par