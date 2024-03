CHARLINE & THE KINGS Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, dimanche 31 mars 2024.

CHARLINE & THE KINGS ♫SOUL POP♫ Dimanche 31 mars, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Place sur scène à la soul notamment aux interprétations d’ Amy Whinehouse, Aretha Franklin, Lauryn Hill, Ray Charles . Les musiciens de Charline & The Kings se mettent ainsi au service de cette extraordinaire chanteuse à la voix rauque qui déborde de vitalité avec un aplomb de grande professionnelle.

Elle a déjà remporté le prix Emmerganza de la meilleure chanteuse amateur du pourtour méditerranéen à l’Espace Julien. Sa première apparition sur notre scène en septembre 2018 fut un véritable succès ! Depuis elle a conquis le coeur de toute notre région sans oublier ceux des parisiens qui ont suivi The Voice 2023 !

Avec elle, deux solistes exceptionnels , le son fougueux du saxophone sera celui de John Massa, nouvel invité de The Kings et celui plus policé de l’invité Renaud Gensane.

Renaud Gensane a grandi a Thuir. C’est là qu’il a commencé la musique à l’âge de 3 ans avant de suivre des cours au conservatoire de Perpignan et de s’envoler pour Paris où il devient en quelques années le trompettiste des stars : Christophe Maé, Véronique Sansom, Olivia Ruiz, Khaled, Ibrahim Maalouf… Il a même été le dernier trompettiste de Johnny qu’il a accompagné sur sa dernière tournée. Un sacré parcours !

