Charlier/Sourisse/Winsberg invitent Malou Oheix Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 10 mai 2024.

Le vendredi 10 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Billetterie : 25 EUR

Une relation musicale et humaine d’une qualité et d’une longévité exceptionnelles.

Depuis une trentaine d’années et plus de 1500 concerts, André Charlier et Benoît Sourisse approfondissent une relation musicale et humaine d’une qualité et d’une longévité exceptionnelle.

Le tandem incontournable de la scène hexagonale « Charlier/Sourisse » a collaboré à travers leurs nombreux albums avec Didier Lockwood, Bireli lagrene, Philip Catherine, Jerry Bergonzi, Kenny Garrett … En 2017, ils créent leur Multiquarium Big Band (2 albums dont le dernier « Remembering Jaco » sorti en 2020 a reçu un accueil unanime de la presse internationale.

Parallèlement, Louis Winsberg développe ses propres projets : en 1985 avec « Sixun » (10 albums), 1989 « Appassionato », 1993 « Camino », 1997 « La Danse du Vent », son trio « Douce France » en 2007, et « Marseille Marseille » en 2008. Et dès 2000 : « Jaleo » projet multiculturel avec lequel il enregistre deux albums.

Les trois musiciens se retrouvent en 2015 pour fonder le trio Charlier/Sourisse/Winsberg.

4 ans après son premier album “Tales from Michael” ils annoncent la sortie de l’album : « Le Monde à l’envers » Un double album pas comme les autres…

Pour cette soirée spéciale, ils invitent la chanteuse et improvisatrice Malou Oheix, qui a débuté son parcours musical au Conservatoire de Nantes en cursus classique en tant que pianiste.

À 18 ans, elle décide de poursuivre ses études au sein d’une formation pré-professionnelle en musiques actuelles qui lui permet d’obtenir un DEM en juin 2019.

Passionnée par l’improvisation, elle suit en parallèle un cursus jazz et intègre ensuite l’école de Jazz Centre des Musiques Didier Lockwood en septembre 2020. Durant l’été 2018, elle intègre le groupe Nantais Tribeqa en tant que claviériste basse/chanteuse. Différentes collaborations s’offrent à elle au sein de l’école Didier Lockwood.

En 2022, elle est une des chanteuses principales d’un grand projet brésilien autour de la musique du compositeur/ trompettiste Rubinho Antunes. En 2022, elle est invitée par le trio Charlier/Sourisse/Winsberg à participer à leur double album « Le Monde à l’envers »

En 2023 Elle participe (an tant que chanteuse lead) au grand projet ukrainien organisé par le CMDL avec le compositeur/bassiste Igor Zakus. En 2023 : Concerts dans plusieurs festivals sen invitée avec le Trio « Charlier/Sourisse/Winsberg »

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Charlier/Sourisse/Winsberg invitent Malou Oheix