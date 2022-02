Charlier / Sourisse / Winsberg imfp Salon-de-Provence

Charlier / Sourisse / Winsberg imfp, 17 mai 2022, Salon-de-Provence. Charlier / Sourisse / Winsberg

imfp, le mardi 17 mai à 19:00

Louis Winsberg, sélectionné par Jazz Magazine parmi les 5 Révélations « Guitare » 2021 Pour un trio comme celui-ci, le fait de se retrouver autour d’un musicien comme Michaël Brecker n’est pas anodin. A première vue, pas de saxophoniste à l’horizon… Mais pourtant, cette génération de jazzmen a grandi au son du saxophone de ce grand savant fou, véritable comète dans les années 80, qui s’est malheureusement éteinte en 2007. Il a imposé son alphabet musical à toute une génération de musiciens et à ce jour, a rejoint le panthéon des légendes du jazz. … Une des raisons qui a poussé le trio Charlier/Sourisse/Winsberg à lui rendre ce vibrant hommage, sans compter l’immense bonheur de faire revivre sa musique aujourd’hui ! Nous avons choisi une dizaine de compositions de Michael (Il était également un compositeur inspiré et novateur). André Charlier : Batterie Benoit Sourisse : Orgue ​​​​​​​Louis Winsberg : Guitare

De 6 à 15€ / gratuit pour les étudiants IMFP et les – de 12 ans

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

