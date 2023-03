Charlie Winston/Benjamin Biolay SCENE PRINCIPALE AVOINE ZONE GROOVE, 30 juin 2023, AVOINE.

Charlie Winston/Benjamin Biolay SCENE PRINCIPALE AVOINE ZONE GROOVE. Un spectacle à la date du 2023-06-30 à 20:30 (2023-06-30 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

Gratuit pour les moins de 3 an(s) CHARLIE WINSTON (20h30): De Charlie Winston l’on connait son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois. Ce nouvel album As I Am est le fruit d’une collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney BENJAMIN BIOLAY (22h30): Après le triomphe de l’album et de la tournée Grand Prix (disque de platine, 2 Victoires de la Musique en 2020), Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, 10e album qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène. Tarif réduit: étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, intermittents du spectacles, bénéficiaires AAH, CMI invalidité Pour tout tarif réduit ou enfant, un justificatif devra être présenté au contrôle des billets. Benjamin Biolay, Charlie Winston Benjamin Biolay, Charlie Winston

Votre billet est ici

SCENE PRINCIPALE AVOINE ZONE GROOVE AVOINE rue Georges Joubert Indre-et-Loire

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

CHARLIE WINSTON (20h30): De Charlie Winston l’on connait son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois. Ce nouvel album As I Am est le fruit d’une collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney

BENJAMIN BIOLAY (22h30): Après le triomphe de l’album et de la tournée Grand Prix (disque de platine, 2 Victoires de la Musique en 2020), Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, 10e album qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène.

Tarif réduit: étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, intermittents du spectacles, bénéficiaires AAH, CMI invalidité

Pour tout tarif réduit ou enfant, un justificatif devra être présenté au contrôle des billets.

.37.5 EUR37.5.

Votre billet est ici