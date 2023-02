CHARLIE WINSTON – AS I AM L’ESPACE DE FORGES, 1 avril 2023, FORGES LES EAUX.

CHARLIE WINSTON – AS I AM L’ESPACE DE FORGES. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

LE BRUIT QUI PENSE (L-R-20-5699/ L-R-20-5701) ET LA RODIA présentent en accord avec Zouave ce concert. Le Bruit Qui Pense (L-R-20-5699 et L-R-20-5701) et La Rodia présentent en accord avec ZouaveAs I Am, le 5ème album de Charlie Winston, le premier pour le label Tôt ou Tard, a été conçu dans un moment particulier : dans le huis clos forcé des confinements, sous l’injonction permanente de la distanciation sociale et du respect des gestes barrières. Paradoxe heureux, le chanteur anglais s’y présente pourtant sans masque et n’a autant pratiqué la mise à nu. « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais » précise celui qui en 2009 avait fait sensation avec le tube Like A Hobo révélant une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre. Tarifs réduits: Cartes, CE, étudiants, demandeurs d’emploi (justificatif demandé)Réservation PMR: 03 81 87 86 00 Charlie Winston Charlie Winston

L’ESPACE DE FORGES FORGES LES EAUX RUE FRANCIS FER Seine-Maritime

As I Am, le 5ème album de Charlie Winston, le premier pour le label Tôt ou Tard, a été conçu dans un moment particulier : dans le huis clos forcé des confinements, sous l’injonction permanente de la distanciation sociale et du respect des gestes barrières. Paradoxe heureux, le chanteur anglais s’y présente pourtant sans masque et n’a autant pratiqué la mise à nu. « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais » précise celui qui en 2009 avait fait sensation avec le tube Like A Hobo révélant une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.

