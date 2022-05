CHARLIE WINSTON Alhambra, 15 novembre 2022, Genève.

**CHARLIE WINSTON (uk)** ———————— **A CAPTIVATING DISTILLATION OF FOLK AND POP** La musique de Charlie Winston est le fruit d’une patiente et captivante distillation de folk et de pop. Elle est à la fois espiègle et poignante. Elle s’enrichit ici de la solennité d’un piano, là de la touche funky d’une guitare. En un mot, elle est universelle. Le titre de son 5e album, “As I Am” (sortie : 26.8.22), doit être compris comme un mantra. “Il m’aide à me rappeler qui je suis maintenant et que lâcher prise n’est pas synonyme d’abandon”, dit celui qui a fait sensation en 2009 avec le tube Like A Hobo. A l’époque, une voie rapide vers le succès s’est ouverte à lui, malheureusement rapidement bloquée par de sérieux problèmes de santé, à tel point qu’il a envisagé de mettre un terme à sa carrière en 2015. Ce nouvel album est l’aboutissement d’un long chemin de guérison. ” Je suis, comme je l’appelle, un ‘gagnant du Covid’. J’ai profité de cette période particulière pour améliorer ma relation avec moi-même et avec les autres”. De ce nouvel élan est né “Algorithm”, qui ajoute une touche d’ironie et de mélancolie à cette histoire d’amour postmoderne. “Cette chanson est un exercice d’équilibre entre le plaisir et la solitude. De nos jours, nous interagissons plus avec nos téléphones portables qu’avec la plupart des gens, ce qui contribue à nous plonger dans un immense trou de solitude. Ce qu’exprime “Algorithm”, c’est que cet usage excessif des nouveaux moyens de communication engendre un mécanisme faussé dans nos relations amoureuses”. Un malentendu qu’il entend corriger avec “I’ll Never Hold You Back” ou “Open My Eyes”, deux moments de gratitude dans lesquels il semble enfin trouver la tranquillité d’esprit qui lui avait échappé. En prévente à partir du 02.05.22 à10h ?️ CHF 49.–/debout, CHF 59.–/assis, CHF 54.–/banquette/assis [https://www.seetickets.com/ch/tour/charlie-winston-uk-](https://www.seetickets.com/ch/tour/charlie-winston-uk-) Portes : 19h Première partie : 20h Charlie Winston: 21h Liens : [[https://charliewinston.com](https://charliewinston.com)](https://charliewinston.com) [[https://www.instagram.com/charliewinston](https://www.instagram.com/charliewinston)](https://www.instagram.com/charliewinston) [[https://www.facebook.com/charliewinstonofficial](https://www.facebook.com/charliewinstonofficial)](https://www.facebook.com/charliewinstonofficial) Bio/Wiki [https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Winston](https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Winston) Video [https://www.youtube.com/channel/UCGIizdB0jlfgjZdPRkh_SVg](https://www.youtube.com/channel/UCGIizdB0jlfgjZdPRkh_SVg) Spotify [[https://open.spotify.com/artist/7xQTON6uj7akAGzlanUzy3](https://open.spotify.com/artist/7xQTON6uj7akAGzlanUzy3)](https://open.spotify.com/artist/7xQTON6uj7akAGzlanUzy3)

CHF 49.-

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



