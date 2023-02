CHARLIE WINNER LOST IN OPEN SPACE THEATRE LE BOUT, 10 février 2023, PARIS.

« CHARLIE WINNER LOST IN OPEN SPACE » Ecrit par Alexandre des Isnards et Charles de Saint Rémy Joué par Charles de Saint Rémy Mise en scène : Karine Marchi (Durée 1h) Cadre dynamique en recherche active de son épanouissement dans la start up nation Candide 2.0 des open space, Charlie Winner trébuche sur les nouveaux codes de la transformation digitale avec son jargon, ses chouquettes et ses injonctions. Fraîchement embauché chez Transmutatis, il tente d’être lui en mieux avec l’aide de son équipe : Véro, sa n+1 à la bienveillance volcanique, William, son stagiaire et Didier, son coach disruptif. De son regard naïf et authentique naît une satire désopilante et poétique du néo-management. Un seul-en-scène qui fait rire, et qui fait réfléchir sous la douche. CHARLIE WINNER LOST IN OPEN SPACE EUR22.0 22.0 euros

