CHARLIE & STYL’O LA LA MOUR L’ODEON, 20 avril 2023, PEROLS.

CHARLIE & STYL’O LA LA MOUR L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 20:45 (2023-04-20 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Cornolti Production présente Elle, c’est Charlie, lui c’est Styl’o ! 2 voix incroyables au service de l’amour ! L’amour, le couple, avec son bonheur, sa complicité, les doutes, les questions et les petits secrets… Charlie et Styl’o sont comme tous les couples mais eux, ils le prouvent à coups de punchlines, de compositions piquantes et de parodies cinglantes ! Entre stand up et comédie musicale, ce spectacle, d’un tout nouveau genre, passe en revue tous les clichés de la vie à deux, les démonte, les retourne et les chante pour vous les renvoyer comme un reflet… CHARLIE & STYL’O LA LA MOUR Charlie, Styl’O

L’ODEON PEROLS Avenue du Languedoc Herault

