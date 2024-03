CHARLIE & STYLIEN LE PETIT KURSAAL Besancon, samedi 8 mars 2025.

Découvrez la « comédie musicale différente » de Charlie & Stylien : LA LA MOUR !La vie est une comédie musicale !Oui.Mais celle-ci, est clairement différente…Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assumé :Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class&Cash qu’ils maîtrisent parfaitement.Entre sketchs audacieux et chansons honnêtes, laissez Charlie et Stylien vous parler d’eux et surtout de vous…

Tarif : 31.00 – 33.00 euros.

Début : 2025-03-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25