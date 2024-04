Charlie & Stylien : La La Mour Compagnie du Café-Théâtre Nantes, samedi 25 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-25 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Parodie musicale. L’Amour est une comédie musicale ! Oui. Mais celle-ci est clairement différente. Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assuré. Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class & Cash qu’ils maîtrisent parfaitement. Entre sketchs audacieux, sans filtres, chansons honnêtes et corrosives, laissez Charlie & Stylien vous parler d’eux et surtout de vous ! Représentations du 23 au 25 mai 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com