Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) & FURAX présentent ce concert C’est un garçon pas comme les autres, qui a trouvé la force d’aller vers son vrai lui. Lassé par les bancs de l’école, Charlie Pâle se met sur des petits boulots, apprend en parallèle la guitare en 3 mois et commence à écrire pour s’évader, se trouver. Avec la complicité du producteur prodige Raphaël d’Hervez (Pongo, Pégase, Lenparrot…), des titres puissants jaillissent, qui racontent la jeunesse, l’amour, la vie en général. Entre beats électro et grâce contemporaine, c’est la chair de poule immédiate. Mi-chantés, mi-slammés, les refrains distillent une pop addictive et pleine d’émotion. Le concert sera suivi d’une rencontre avec l’artiste et d’un temps d’échange sur les questions de genre dans la musique, animé par Marie Vivier du collectif NoMeansNo.

