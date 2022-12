CHARLIE, LES VOYAGEURS IMMOBILES Toulouse, 25 mars 2023, Toulouse .

CHARLIE, LES VOYAGEURS IMMOBILES

2023-03-25 – 2023-03-25

6 EUR 6 10 Dans cette création de Magali Frumin et Suzanne Lebeau, le jeu des comédiennes, le dessin (parfois animé), les marionnettes et la vidéo permettent de basculer entre rêve et réalité, souvenir et imaginaire, enfance et âge adulte de façon subtile et progressive.

Inventive et foisonnante, l’histoire du petit Charlie nous balade dans le monde captivant de l’enfance.

A partir de 6 ans

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse

