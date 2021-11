Massy Paul B Essonne, Massy CHARLIE & LE DJINGPOUITE Paul B Massy Catégories d’évènement: Essonne

Devant vous, deux inventeurs d’histoire vont relever un défi : celui de raconter un récit à partir de 16 mots reçus le matin même ; ces mots, ils vont lire à haute voix pour vous les faire entendre… Soyez bien à l’écoute ! A partir de cette « matière-mots », autour du plaisir qu’il y a à les associer, les relier, les découper, en inventer, se tisse alors un récit à l’imagination débordante : celui de Charlie qui embarque pour un voyage initiatique farfelu et jalonné de rencontres fantaisistes et curieuses. Dans cette proposition, tout est aventure et jeu, un vrai régal pour l’imagination !!! ATELIER PARENTS/ENFANTS : A l’issue du spectacle, pour celles et ceux qui le souhaitent, une médiatrice culturelle des Araignées Philosophes vous proposent de plonger, en famille, dans la peau de raconteurs et raconteuses d’histoires… À vous de jouer ! Gratuit sur réservation.

tarif 10€ carte jeune public 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T11:30:00

