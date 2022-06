CHARLIE JAZZ FESTIVAL Vitrolles, 1 juillet 2022, Vitrolles.

CHARLIE JAZZ FESTIVAL

2022-07-01 – 2022-07-03

24ème édition : vendredi 01, samedi 02 et dimanche 03 juillet

Nous vous donnons rendez-vous avec plus de cinquante musiciens, venus des quatre coins du monde, pour trois jours de fêtes autour des musiques jazz dans le cadre du magnifique Domaine de Fontblanche à Vitrolles.

Au programme, Thomas de Pourquery & Supersonic, Vincent Peirani, Line & Borders, Daïda, le trio Dave Holland / Zakir Hussain / Chris Potter, Théo Ceccaldi – KUTU, NOUT, Étienne Jaumet, Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu, Tony Paeleman Trio, Hyperactive Leslie… et trois fanfares pour vous accueillir chaque soir à partir de 18h30.

Le Charlie Jazz Festival s’est imposé au fil des éditions parmi les évènements incontournables du jazz français et européen grâce à son identité artistique forte et son cadre idyllique, le Domaine de Fontblanche.

+33 4 42 79 63 60 https://www.charlie-jazz.com/

