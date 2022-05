Charlie Jazz Festival 2022 Domaine de Fontblanche Vitrolles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Charlie Jazz Festival 2022

CHARLIE JAZZ FESTIVAL 2022 du vendredi 1er au dimanche 03 juillet Domaine de Fontblanche, Vitrolles >> VENDREDI 01 JUILLET Thomas de Pourquery & Supersonic => [https://bit.ly/3D4mjwQ](https://bit.ly/3D4mjwQ) Vincent Peirani => [https://bit.ly/3wwkjvQ](https://bit.ly/3wwkjvQ) Line & Borders => [https://bit.ly/3Ix9L1M](https://bit.ly/3Ix9L1M) Daïda => [https://bit.ly/3D09hAh](https://bit.ly/3D09hAh) >> SAMEDI 02 JUILLET Crosscurrents Trio : Dave Holland / Zakir Hussain / Chris Potter => [https://bit.ly/3wtxnCo](https://bit.ly/3wtxnCo) NOUT => [https://bit.ly/36m7MQV](https://bit.ly/36m7MQV) Théo Ceccaldi – KUTU => [https://bit.ly/3NamGdA](https://bit.ly/3NamGdA) Étienne Jaumet & Thomas de Pourquery => [https://bit.ly/3NdlnLd](https://bit.ly/3NdlnLd) >> DIMANCHE 03 JUILLET Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu => [https://bit.ly/3IArfdD](https://bit.ly/3IArfdD) Tony Paeleman => [https://bit.ly/3ufcSGB](https://bit.ly/3ufcSGB) Hyperactive Leslie => [https://bit.ly/3NamLOq](https://bit.ly/3NamLOq) + d’infos => [https://bit.ly/3Nd3kEC](https://bit.ly/3Nd3kEC) Réserver => [https://bit.ly/3uimOP](https://bit.ly/3uimOP) ♫JAZZ♫ Domaine de Fontblanche Allée des artistes, 13127 vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône

